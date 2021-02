Milan, Kessie: "All'Inter non toglierei nessuno. È più bello superarli al completo"

vedi letture

"All'Inter non toglierei nessuno. Se vinciamo con le squadre al completo è più bello ed è meglio per lo spettacolo": parole e musica di Franck Kessie, centrocampista del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, che si prepara ad affrontare l'Inter nel derby di domani e lancia la sfida ai nerazzurri. La stracittadina preferita dell'ivoriano è quella vinta "con gol di Cutrone all’ultimo minuto". E a proposito di passato, un commento anche sul 2-2 con la Stella Rossa in Europa League: "Il pareggio in trasferta 2-2 non è male. Si poteva fare meglio, ma c’è ancora il ritorno". Ora però spazio solo al derby.