Milan-Kessié, tutti vogliono il rinnovo: parti al lavoro per limare la distanza economica

Il Milan e Franck Kessié, avanti insieme? Lo vogliono tutti, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo... Un mare di milioni. Col contratto in scadenza tra un anno, il centrocampista ivoriano chiede ben 6 milioni per prolungare il suo accordo, mentre il club rossonero al momento non si spingerebbe oltre i 3,5 milioni, consapevole di dover alzare la posta. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui alla fine la volontà comune delle parti potrebbe essere decisiva nel limare la distanza economica che c'è e per ora rimane.