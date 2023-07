Milan, la campagna abbonamenti si chiude col botto: 41500 tessere staccate

E' terminata con un soldout la campagna abbonamenti del Milan. Nella giornata di ieri infatti è suonato il gong per tutti i tifosi rossoneri che volevano seguire le partite casalinghe della squadra di Pioli a San Siro. Come informa il club, sono state staccate tutte le 41500 tessere a disposizione mentre restano aperte le sottoscrizioni per il "Club 1899" per vivere le gare interne di Maignan e compagni dalle aree più esclusive del "Meazza".

Da ieri, inoltre, sarà possibile mettersi in coda per acquistare l'abbonamento per la stagione 2024-2025 iscrivendosi alle "liste di attesa" sul sito ufficiale della società rossonera.