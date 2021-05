Milan, la conferma di Tomori: non si può non ripartire dal centrale inglese

Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, remember the name. Per tutti, più semplicemente, Fikayo Tomori. Approdato al Milan nel mercato di gennaio, il difensore inglese (nato in Canada) non è più un volto nuovo del nostro campionato. Si è imposto subito, mettendo in bilico capitan Romagnoli. Poi qualche sbavatura, ieri sera la prova del nove: contro la Juventus, ecco sfoderata una prestazione difensiva superlativa. Chiusa dal gol, la perfetta ciliegina della torta. Una grande gara, per mettere definitivamente fine a qualsiasi incertezza: dal classe ’97 il Milan deve ripartire, pochi dubbi. L’accordo col Chelsea prevede un riscatto fissato attorno ai 28 milioni di euro. Una cifra alta, di sicuro, ma che la qualificazione alla prossima Champions League addolcirebbe di sicuro: un motivo in più per inseguirla.