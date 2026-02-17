Non è tutto oro quello che luccica. L'Al Shabab esonera Imanol, braccio di ferro legale

Il calcio saudita non è mai stato così sotto i riflettori come negli ultimi due anni. La Saudi Pro League si è imposta come attore protagonista, attirando stelle affermate, ex Palloni d’Oro e internazionali europei con contratti da capogiro. Ogni sessione di mercato si trasforma in uno spettacolo mediatico: trasferimenti lampo, presentazioni spettacolari, cifre da record. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e lo scambio tra N’Golo Kanté e Youssef En-Nesyri hanno confermato quanto il campionato del Golfo voglia non solo esistere, ma competere simbolicamente con le grandi leghe europee.

Ma dietro i riflettori la realtà è più complessa. Il Public Investment Fund controlla direttamente quattro club strategici - Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli . trasformandoli in veri e propri strumenti di immagine nazionale. Altri club, come l'Al Shabab, pur avendo giocatori noti in Europa, navigano in contesti finanziari molto più modesti, in un paradosso che mostra come la ricchezza complessiva della lega non si traduca in equità interna.

L’episodio più grottesco è arrivato con il licenziamento di Imanol Alguacil. Sabato mattina l’allenatore si è presentato al centro d’allenamento e si è visto negare l’accesso: staff bloccato, giocatori assenti, senza alcun colloquio. La lettera di licenziamento era semplicemente sul suo tavolo, lasciandolo basito e costringendolo a contattare l’agente. Il giorno dopo Alguacil ha chiesto l’intero stipendio dei diciotto mesi rimanenti, trovando un netto rifiuto e aprendo a un braccio di ferro legale. Nel frattempo, il club ha nominato l’allenatore della Primavera come sostituto ad interim.