Milan-Lazio 0-0 al 45', partita frenetica e occasionissima sprecata da Reijnders. Loftus-Cheek ko

vedi letture

Nessun gol, ma ritmi alti e grande spettacolo a San Siro dopo 45 minuti di gioco fra Milan e Lazio. Meglio i rossoneri in fase di impostazione, anche se i biancocelesti in ripartenza sono riusciti comunque a costruirsi un paio di occasioni. Fino alla palla gol clamorosa non sfruttata da Reijnders nel finale.

Partita frenetica, Loftus-Cheek ko dopo 28 minuti

Dopo dieci minuti buoni di studio, la prima palla gol del match capita sui piedi di Felipe Anderson. Fa tutto da solo l'esterno brasiliano della Lazio, che al 12' approfitta di un malinteso fra Kjaer e Tomori per presentarsi in area e calciare: esterno della rete. Al 16' è Zaccagni a scaldare i guantoni di Maignan, mentre al 26' ci prova con scarsa mira lo stesso Felipe. Sul fronte opposto mister Pioli è costretto a sostituire Loftus-Cheek già al 28' per un problema muscolare: dentro l'ex Valencia Musah.

L'occasione più importante capita a Reijnders

Cinque minuti più tardi è invece il momento del primo tentativo dei padroni di casa, con Leao che impegna Provedel sul suo palo grazie a un sinistro potente. Dopo un tiro centrale di Castellanos al 35', la più grande occasione del primo tempo arriva al 44': destro di prima intenzione di Giroud, respinto da Provedel sui piedi di Reijnders che si incarta spedendo clamorosamente sul palo. Brividi per la Lazio, ma negli spogliatoi si va col risultato ancora invariato.

Segui qui il live di TMW di Milan-Lazio!