Milan, Leao: "Conceiçao ha portato energia. Stupendo vincere un derby in quel modo"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Rafael Leao ha commentato l'arrivo di Sergio Conceicao in panchina: "Ha portato energia e una nuova mentalità. Così siamo arrivati a vincere la Supercoppa e farlo è stato importante per tutti. Per noi che siamo qui da tanto tempo e per i nuovi, che così hanno capito cosa significhi alzare un trofeo con il Milan. Io qui ho già conquistato uno scudetto, che è la cosa più grande da vincere dopo la Champions, ma con le parole non sono mai riuscito a descrivere cosa avevo provato. Adesso certe sensazioni le hanno provate tutti e dobbiamo andare avanti su questa strada. Vincere un derby in quel modo è stato stupendo: ci ha ricordato che siamo sulla strada giusta per mettere in bacheca altri titoli importanti".

L'attaccante portoghese ha poi sottolineato cosa è cambiato: "L'energia e mentalità di cui parlavo prima si sono viste contro la Juve e contro l’Inter. Chi era fuori per infortunio ha scelto di essere 'dentro' la squadra, di dare il suo contributo dalla tribuna: è stato uno step in più.

Un messaggio per noi e per gli altri. E infatti sento che ora, prima di entrare in campo, anche gli avversari ci percepiscono in ma- niera diversa. Le due rimonte vittoriose lo confermano".