Ufficiale Pineto, c'è il rinnovo del difensore Serbouti: un altro anno in biancazzurro

Dopo le 26 presenze nella passata stagione con la maglia del Pineto per il difensore Serbouti arriva anche il rinnovo di contratto con gli abruzzesi per un'altra stagione. Questa la nota della società:

"Il Pineto Calcio è lieto di comunicare il rinnovo del contratto di Anass Serbouti, che continuerà a vestire i colori biancazzurri anche nella prossima stagione.

Classe 2000, Serbouti è un difensore centrale italo-marocchino giunto a Pineto la scorsa stagione, dopo le esperienze con Chieri, Mantova, Fanfulla, Sangiuliano City e Latina".

Le sue parole

Di seguito le prime parole dell'italo-marocchino dopo la firma sul contratto: “Sono davvero felice di proseguire il mio percorso con il Pineto. Qui sono cresciuto come calciatore e come persona e sento la fiducia della società, dello staff e dei miei compagni. Questo rinnovo mi rende orgoglioso e mi dà ancora più motivazione per lavorare ogni giorno e dare il massimo.”