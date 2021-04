Milan, Massara: "Mandzukic ha fatto un gesto raro. Scamacca? È un ottimo giocatore"

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, parla ai microfoni di Dazn nel pre partita di Milan-Genoa: “Ha grande importanza, vogliamo tornare a vincere in casa. Vogliamo ritrovare una marcia casalinga simile a quella in trasferta. Mandzukic ha fatto un gesto raro, è un calciatore che mostra valori etici e professionali. È molto rammaricato per non aver dato il suo contributo ma siamo convinti che nelle otto partite che mancano possa dare qualcosa a noi. Ibra rinnova? Siamo fiduciosi nel definire in via imminente, per gli altri in scadenza non ci sono novità ma siamo sereni, la società ha fatto la sua parte proponendo cifre importanti, speriamo possano portare un buon esito. Scamacca vi piace? Il Milan ha attaccanti molto forti, sono tanti i giovani che ambiscono a crescere al fianco di Ibra. Scamacca è un ottimo giocatore che sta facendo vedere ottime cose ma il suo percorso è tutto da scrivere”.