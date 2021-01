Milan, Meitè ad un passo. C’è ottimismo per il rinnovo di Calhanoglu

Soualiho Meité è sempre più vicino al Milan. Il centrocampista del Torino dovrebbe trasferirsi in rossonero con la formula del prestito di 1 milioni con diritto di riscatto a 7-8, e nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra club. Il giocatore ha saltato le ultime due partite (è finito in tribuna contro il Milan sia in campionato che in Coppa) e la trattativa è nelle fasi conclusive. Meitè rappresenterebbe un rinforzo per la mediana di Stefano Pioli che spesso ha giocato in emergenza nelle ultime settimane a causa dell’infortunio di Bennacer e dei problemi fisici di Krunic (con il Covid), oltre ad assenze a turno di Kessie e Tonali.

Ieri c’è stato anche un incontro in sede tra l’agente di Calhanoglu e la dirigenza rossonera. Grande ottimismo sul rinnovo del trequartista turco. Le sensazioni sono positive perché il Milan ha aumentato l’offerta a 4 milioni più bonus mentre il giocatore ha abbassato le pretese. Bisogna ancora lavorare sul contratto ma le parti sono davvero vicine a trovare l’intesa sul prolungamento. Successivamente Maldini e Massara andranno a trattare il rinnovo di Donnarumma. Su Mohamed Simakan c'è ancora una fase di valutazione in atto dopo l'infortunio, ma sono in rialzo le quotazioni di Tomori, difensore del Chelsea.