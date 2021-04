Milan, messaggio di Maldini alla squadra: tutti uniti per centrare l'obiettivo Champions

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato in questi giorni sia alla squadra che ai singoli giocatori rossoneri. Il messaggio del dirigente è stato piuttosto chiaro e semplice: nulla è perduto, tutti devono dare il massimo in questo finale di stagione per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.