Milan-Morata, ci siamo: mercoledì le visite mediche a Madrid, pronto un contratto da 4 anni+1

Aggiornamenti continui sulla situazione Alvaro Morata-Milan: dopo le parole del presidente dell'Atletico Madrid, che apriva e di fatto praticamente confermava la cessione dell'attaccante spagnolo al Diavolo, e le notizie relative anche alle visite mediche che si terranno nelle prossime 48 ore, la notizia raccolta dalla redazione di MilanNews.it conferma di fatto la chiusura dell'affare.

Alvaro Morata sarà un nuovo giocatore del Milan, sono stati limati anche gli ultimi dettagli e la trattativa, intermediata per il Milan dall'agente Beppe Bozzo, è andata in porto definitivamente: le visite saranno mercoledì a Madrid, poi il calciatore andrà in ferie. Per lui ad aspettarlo un contratto di quattro anni (più uno opzionale) da 5 milioni all'anno. Il Milan verserà 13 milioni nelle casse dell'Atletico per pagare la clausola.