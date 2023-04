Milan, nelle prossime ore il rientro di Gerry Cardinale in Italia. Sarà a San Siro per il Napoli

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e come già anticipato da più parti nei giorni scorsi, nelle prossime ore dovrebbe sbarcare a Milano il proprietario del Milan Gerry Cardinale. Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, a margine del loro ultimo incontro un paio di settimane fa, aveva dichiarato come i due si erano dati appuntamento per la partita di Champions contro il Napoli. Dunque il manager americano sarà in città per assistere alla gara di Champions a San Siro e sicuramente avrà modo di tenere altri colloqui sullo stadio con le autorità.