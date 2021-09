Milan, nessun passo avanti per il rinnovo di Kessie: la distanza sembra incolmabile

vedi letture

La trattativa tra il Milan e Franck Kessie per il rinnovo di contratto è attualmente ferma, non si registrano sviluppi. I rossoneri hanno proposto 6,5 milioni a stagione fino al 2026, contro gli 8 richiesti da giocatore e agente. Una distanza che attualmente pare incolmabile ma che potrebbe invece ridursi nel caso in cui le prestazioni del centrocampista, soprattutto in ambito internazionale, non dovessero migliorare repentinamente. Il PSG o le inglesi saranno disposte ad accontentarlo se non farà questo scatto decisivo? Al Milan dopo tutto ha un ruolo centrale e la proposta è molto ricca. Se invece non dovesse cambiare idea, Maldini proverà ad anticipare l'arrivo di Adli attualmente in prestito al Bordeaux fino al termine della stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.