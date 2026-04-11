Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, non solo Lewa: la corsa alla Champions sarà decisiva anche per Pulisic: la situazione

Milan, non solo Lewa: la corsa alla Champions sarà decisiva anche per Pulisic: la situazioneTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 09:45Serie A
Andrea Piras

Il quarto posto è l'obiettivo del Milan. La formazione rossonera è in lotta per tornare in Champions League e in questo rush finale si gioca molto. Per il momento il vantaggio sul quinto posto è di sei punti ma questa parte conclusiva di campionato sarà molto avvincente con tante squadre a giocarsi almeno due posti nella prossima fase "campionato" della competizione. Inutile sottolineare come l'Europa che conta sia molto importante per l'ingaggio di giocatori importanti, come per esempio Robert Lewandowski.

Ma in caso di mancata qualificazione in Champions League potrebbero porsi diversi interrogativi circa la permanenza dei giocatori più importanti. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il riferimento è a giocatori del calibro di Christian Pulisic. Lo statunitense andrà in scadenza nel 2027, fino al 2028 se i rossoneri attivassero l’opzione di rinnovo automatico, ma è chiaro che l’interrogativo di una sua permanenza a Milano, nel pieno della sua carriera e senza Champions, si può porre.

Pulisic ma non solo. Anche gli altri big potrebbero essere in dubbio. Con un budget più ridotto, in caso di Europa League, la squadra andrebbe comunque rinforzata ma la società potrebbe essere anche più attaccabile da quelle squadre che nel massimo torneo europeo per club ci giocano. Occhio anche a giocatori del calibro di Bartesaghi, scrive il quotidiano, che potrebbe garantire anche una corposa plusvalenza.

Articoli correlati
Milan, Allegri: "Non siamo stati bravi a star più vicini all'Inter. Ci saranno cambiamenti"... Milan, Allegri: "Non siamo stati bravi a star più vicini all'Inter. Ci saranno cambiamenti"
Per Pulisic un 2026 senza gol ma con tante polemiche, la sua ex: "È su un app di... Per Pulisic un 2026 senza gol ma con tante polemiche, la sua ex: "È su un app di incontri"
Leao e Pulisic, dove siete finiti? Senza di loro il Milan non è abbastanza Leao e Pulisic, dove siete finiti? Senza di loro il Milan non è abbastanza
Altre notizie Serie A
Bernardo Silva sogna il Sud Europa. Più precisamente Barcellona, ma c'è la Juve TMWBernardo Silva sogna il Sud Europa. Più precisamente Barcellona, ma c'è la Juve
Fiorentina, prima la salvezza poi il futuro: tanti in bilico, anche Gudmundsson,... Fiorentina, prima la salvezza poi il futuro: tanti in bilico, anche Gudmundsson, Dodo e Gosens
Inter, Zielisnki: "Prima lo scudetto, poi alzeremo l'asticella e torneremo competitivi... Inter, Zielisnki: "Prima lo scudetto, poi alzeremo l'asticella e torneremo competitivi in Europa"
Inter, un altro talento serbo? Kostov nel mirino, la Stella Rossa ha già fissato... Inter, un altro talento serbo? Kostov nel mirino, la Stella Rossa ha già fissato il prezzo
Dusan Vlahovic è un puzzle. Ha confidato di essere pronto a rinnovare, ma Ristic...... TMWDusan Vlahovic è un puzzle. Ha confidato di essere pronto a rinnovare, ma Ristic...
Miccoli: "La frase su Falcone? Me ne vergogno". E racconta l'incontro con la sorella... Miccoli: "La frase su Falcone? Me ne vergogno". E racconta l'incontro con la sorella Maria"
Inter, Sommer e l'obiettivo doblete: "Vogliamo Scudetto e Coppa". Poi glissa sul... Inter, Sommer e l'obiettivo doblete: "Vogliamo Scudetto e Coppa". Poi glissa sul suo futuro
Ibrahima Konate, più Liverpool che Real Madrid. Dopo una stagione molto deludente... TMWIbrahima Konate, più Liverpool che Real Madrid. Dopo una stagione molto deludente
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lewandowski riflette sul suo futuro. Milan e Juventus ci sono, a patto che si abbassi l'ingaggio
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Il 'patto' di Fabregas: non vuole perdersi la prima stagione europea del Como
Immagine top news n.3 La Juventus pensa solo all’Atalanta: Spalletti studia il sostituto di McKennie
Immagine top news n.4 La Juventus a Spalletti fino al 2028: ufficiale il rinnovo. Ora tocca a Dusan Vlahovic
Immagine top news n.5 L’azzurro dei grandi per Silvio Baldini: sarà il ct delle amichevoli di giugno. Aspettando Conte?
Immagine top news n.6 Malen-show, Roma batte Pisa. Ranieri-Gasp e il mercato: qualcosa non torna
Immagine top news n.7 Roma, Gasperini non risponde a Ranieri: "Sull'Atalanta non pronunciamoci, risultati da subito"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
Immagine news podcast n.4 Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, prima la salvezza poi il futuro: tanti in bilico, anche Gudmundsson, Dodo e Gosens
Immagine news Serie A n.2 Inter, Zielisnki: "Prima lo scudetto, poi alzeremo l'asticella e torneremo competitivi in Europa"
Immagine news Serie A n.3 Inter, un altro talento serbo? Kostov nel mirino, la Stella Rossa ha già fissato il prezzo
Immagine news Serie A n.4 Dusan Vlahovic è un puzzle. Ha confidato di essere pronto a rinnovare, ma Ristic...
Immagine news Serie A n.5 Miccoli: "La frase su Falcone? Me ne vergogno". E racconta l'incontro con la sorella Maria"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Sommer e l'obiettivo doblete: "Vogliamo Scudetto e Coppa". Poi glissa sul suo futuro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Frosinone-Palermo a Pescara-Sampdoria, i convocati per la 34ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, scontro salvezza a Pescara: tre punti e un dubbio da sciogliere per Lombardo
Immagine news Serie B n.3 Serie B, il programma della 34ª: in campo Monza e Venezia. Pescara-Samp per la salvezza
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Monza-Bari: all'U-Power Stadium è sfida testacoda
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Avellino-Catanzaro: Lupi per azzannare la salvezza. Emergenza per Aquilani
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Südtirol-Modena: padroni di casa per ritrovare il sorriso, ospiti per il quinto posto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bandecchi: "La Ternana non deve fallire. Ci sono ancora spiragli, ci dobbiamo lavorare"
Immagine news Serie C n.2 Alcione Milano, Cusatis: "La partita è stata molto equilibrata. Lotta playoff tiratissima"
Immagine news Serie C n.3 Il Lecco aggancia l'Union Brescia al secondo posto, ma Valente frena: "È ancora lunga"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il programma della 36ª: possono arrivare nuovi verdetti in chiave retrocessione
Immagine news Serie C n.5 Derby quasi vietato. Un tifoso dell’Union Brescia vince il ricorso al TAR e sarà allo stadio
Immagine news Serie C n.6 Ternana, incontro fra squadra e proprietà. Ma da parte di tutti bocche cucite
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.3 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Sentiamo la responsabilità. Vogliamo giocarci il primo posto fino all'ultimo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…