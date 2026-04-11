Milan, non solo Lewa: la corsa alla Champions sarà decisiva anche per Pulisic: la situazione

Il quarto posto è l'obiettivo del Milan. La formazione rossonera è in lotta per tornare in Champions League e in questo rush finale si gioca molto. Per il momento il vantaggio sul quinto posto è di sei punti ma questa parte conclusiva di campionato sarà molto avvincente con tante squadre a giocarsi almeno due posti nella prossima fase "campionato" della competizione. Inutile sottolineare come l'Europa che conta sia molto importante per l'ingaggio di giocatori importanti, come per esempio Robert Lewandowski.

Ma in caso di mancata qualificazione in Champions League potrebbero porsi diversi interrogativi circa la permanenza dei giocatori più importanti. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il riferimento è a giocatori del calibro di Christian Pulisic. Lo statunitense andrà in scadenza nel 2027, fino al 2028 se i rossoneri attivassero l’opzione di rinnovo automatico, ma è chiaro che l’interrogativo di una sua permanenza a Milano, nel pieno della sua carriera e senza Champions, si può porre.

Pulisic ma non solo. Anche gli altri big potrebbero essere in dubbio. Con un budget più ridotto, in caso di Europa League, la squadra andrebbe comunque rinforzata ma la società potrebbe essere anche più attaccabile da quelle squadre che nel massimo torneo europeo per club ci giocano. Occhio anche a giocatori del calibro di Bartesaghi, scrive il quotidiano, che potrebbe garantire anche una corposa plusvalenza.