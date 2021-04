Milan, nuovi contatti per Brahim Diaz: il rinnovo del prestito è una possibilità

Negli ultimi giorni, i dirigenti del Milan hanno avuto nuovi contatti con gli agenti di Brahim Diaz, arrivato in prestito secco dal Real Madrid nella scorsa estate. Il club rossonero ha una sorta di gentleman agreement con i Blancos per ridiscutere il futuro del calciatore a fine stagione ed essendo soddisfatti del suo rendimento l'idea sarebbe quella di trattenerlo. Possibile che il club spagnolo sia pronto a rinnovare per un altro anno il prestito del giocatore, cioè fino al 2022, magari però inserendo anche un diritto di riscatto con un prezzo prestabilito per poter poi scegliere l'estate successiva se tenerlo o meno. A riportarlo è Tuttosport.