Milan, Pavlovic: "Fortunato sul gol segnato. Rigore? Non ho visto cosa è successo"
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Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria per 3-2 sul Torino: "Oggi ho fatto tutto, un grande gol, sul quale sono stato fortunato, poi il rigore causato. Cosa è successo? Non ho visto, non so cosa posso dire".
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