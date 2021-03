Milan, Pessina resta nel mirino: i rossoneri lo pagherebbero la metà rispetto a tutti gli altri

Il futuro di Matteo Pessina potrebbe essere ancora al Milan, dopo l'esperienza del giocatore nelle giovanili. Secondo quanto riportato da Sportmediaset l'Atalanta sarà praticamente costretta a cedere il giocatore in estate, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2022 e potrebbe fissare il prezzo intorno ai 15 milioni di euro. I rossoneri avrebbero un vantaggio non indifferente, visto che quando nel 2017 Pessina è passato all'Atalanta nel quadro dell'affare che ha portato Andrea Conti al Milan, il ds Massimiliano Mirabelli ha inserito una clausola che garantisce al Milan il 50% sulla futura rivendita del ragazzo. In pratica, se il Milan ricompra Pessina per 15 milioni, poi riceverà dall'Atalanta 7,5 milioni. In sostanza, il prezzo sarebbe solo di 7,5 milioni.