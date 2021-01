Milan, Pioli: "Contro la Juventus sarà una bella partita tra squadre in forma"

vedi letture

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta 2-0 contro il Benevento: "Leao è un giocatore con potenzialità enormi e lo sta dimostrando con più continuità rispetto alla passata stagione, è giovane e talentuoso ma serve pazienza. I nostri avversari stavano molto bene, è un'altra vittoria pesante considerando anche l'inferiorità numerica. Non ci facciamo mettere pressione dai risultati degli avversari, pretendiamo il massimo dalle singole partite: non abbiamo cominciato bene, poi c'è stata una grande reazione e tanta voglia di portare a casa un ottimo risultato. Il gruppo è giovane, deve continuare a crescere e migliorare: ci godiamo questa vittoria, ora andiamo a vedere la Juventus in vista di mercoledì".

Tonali ha commesso una grave ingenuità, lasciandovi in dieci. Cosa vi siete detti?

"Era dispiaciuto per aver commesso un errore, nello spogliatoio l'ho abbracciato. Fermando l'immagine tutti i falli, con il VAR, sembrano violenti ma non sempre lo sono: Sandro imparerà da quanto accaduto, questo episodio lo farà crescere ulteriormente. Ognuno fa il suo, Pasqua è un ottimo arbitro dunque non voglio fare nessuna polemica: è stato Tonali a perdere la palla e a fare fallo, niente da dire".

Ora affronterete la Juventus: sarà un passaggio di consegne?

"Sarà una bella partita tra due squadre in forma. Juventus, Inter e Napoli sono le più forti del campionato: noi dobbiamo continuare così, adesso ci prepareremo bene alla sfida contro i bianconeri ma non sarà una gara decisiva, né un passaggio di consegne. Loro hanno vinto nove scudetti e hanno giocatori di gran talento, anche se ora si ritrovano leggermente attardati in classifica. La nostra forza è sempre stata quella di guardare al prossimo impegno: ci sono alcune mancanze che stiamo coprendo bene con il lavoro di squadra, ci mancherà anche Tonali ma ce la giocheremo".

Il Milan gioca sempre con qualità ed intensità

"L'intensità e lo spirito che i ragazzi mettono in campo sono alcuni dei nostri segreti. Noi vinciamo le partite per qualità ma anche per intensità e perché tutti ci danno dentro, compresi quelli più talentuosi. Ci sono le qualità per essere ambiziosi, vogliamo vincere anche il prossimo match: speriamo di riuscirci".

Un commento su Leao, autore di un grandissimo gol?

"Deve imparare a smarcarsi bene, con forza e velocità. Ha le qualità per far bene e trovare grandi gol come stasera: deve imparare a migliorare sotto il profilo dell'intensità, anche mentale, nel corso delle singole partite per capire meglio gli spazi. E' un calciatore tecnico e veloce che, con la palla a disposizione, può fare cose importanti".