Milan, Pioli revoca il giorno di riposo dopo la brutta prova col PSV: rossoneri oggi in campo

Niente giorno di riposo per il Milan, come precedentemente accordato fra allenatore e giocatori. A detta di Sky Sport, mister Pioli ha deciso di revocare il giorno libero dopo la brutta prestazione offerta dai rossoneri nell'amichevole col PSV. Una scelta condivisa con la squadra, che chiuderà dunque il 2022 allenandosi per preparare al meglio la ripresa del campionato con la Salernitana.