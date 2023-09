Milan, Pioli "spreme" Giroud: francese sempre titolare, Okafor e Jovic non pervenuti

Da alternativa ad Ibrahimovic a padrone dell'attacco rossonero. Questa è stata fin qui, in estrema sintesi, l'avventura di Olivier Giroud al Milan. Nella sua prima stagione ha collezionato 29 presenze e 11 reti, tutte decisive per lo scudetto milanista. Lo scorso anno ha giocato addirittura di più, mettendo insieme 45 partite totali, 13 gol in campionato e 5 in Champions. Nel campionato appena iniziato è partito alla grande, con 4 gol in altrettante presenze in A. Un rendimento altissimo, per un giocatore che però è arrivato alla soglia dei 37 anni e deve essere gestito.

Manca una vera alternativa

Per dare respiro al francese, lo scorso anno il Milan aveva preso Origi da svincolato del Liverpool. Un investimento che si è rivelato errato, visto ce il belga ha segnato appena 2 gol. Limitato anche il contributo di Rebic, mentre il giovane Lazetic non ha praticamente mai giocato. In estate, invece, sono arrivati Jovic (a costo zero dalla Fiorentina) e Okafor (preso a 14 milioni dal Salisburgo, mai arrivato in doppia cifra). I due per il momento non sono stati molto utilizzati da Pioli, che infatti - secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport - punterà ancora sull'ex bomber di Arsenal e Chelsea contro il Verona.