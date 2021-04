Milan, Pioli sul ritorno di Mandzukic: "Da qui alla fine ci darà delle soddisfazioni"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, parla in conferenza stampa anche del tema Mario Mandzukic, che torna in squadra per la sfida al Parma: "Mario è stato molto sfortunato ma è un grande giocatore e un grande uomo. Non può essere nella migliore condizione dopo due giorni di allenamentio e due mesi di assenza, ma a livello di personalità e forza credo che potrà darci delle soddisfazioni da qui alla fine".