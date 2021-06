Milan, Plizzari sarà il terzo portiere alle spalle di Maignan e Tatarusanu

Tra movimenti in entrata e in uscita, il Milan valuterà anche i giocatori rientranti dai prestiti. Uno di questi, in particolare, dovrebbe essere reintegrato in rosa e ricoprire un ruolo da gregario nell' organico di Pioli. Si tratta di Alessandro Plizzari che, secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarà il ruolo di terzo portiere dietro Maignan e Tatarusanu.