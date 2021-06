Milan, progressi per Giroud. Adli sempre nel mirino

vedi letture

Il Milan sta provando a dare un’accelerata al mercato e nelle prossime ore è possibile che vada in scena un incontro con gli agenti di Olivier Giroud. I rossoneri già hanno un accordo di massima sulle cifre e sulla durata del contratto con il francese, ma serve limare ancora qualche dettaglio. L’ostacolo principale in questa trattativa è il Chelsea. Il Milan sarebbe disposto ad accogliere Giroud fin da subito, ma prima la punta deve liberarsi a zero. Dunque l’incontro con gli agenti di Olivier servirà a stabilire la strategia migliore per portarlo via da Londra. C’è fiducia, soprattutto da parte dell’entourage del giocatore, che l’affare possa chiudersi.

Il Milan ieri ha visto gli agenti di Sasa Kalajdzic, punta classe 1997 dello Stoccarda e della nazionale austriaca. L’attaccante piace ma i costi sono elevati, se ne riparlerà più avanti. Piace anche Amine Adli del Tolosa, cercato anche da molti club europei. I rossoneri vogliono anticipare la concorrenza e per questo nelle prossime ore potrebbero dare un’accelerata alla trattativa. Si tratta di un giocatore offensivo che può adattarsi a più ruoli. Con il Tolosa, in serie B francese, ha giocato sia da trequartista che da esterno destro. E’ un classe 2000 e il Milan vorrebbe puntarci.

Da definire ancora il riscatto di Sandro Tonali con il Brescia e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti. La fiducia c’è sempre, ma va trovato l’incastro economico.