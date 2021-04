Milan, pronto un biennale per D'Ambrosio. E l'Inter...

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Milan sta cercando di inserirsi nella trattativa che l’Inter ha avviato per il futuro di Danilo D’Ambrosio. I nerazzurri avrebbero un accordo per prolungare il contratto del difensore sino al 2023 in attesa del via libera della proprietà per poter essere ratificato. Nel frattempo, secondo quanto rivelato dal direttore dell’emittente Michele Criscitiello durante SI CAFE, i cugini rossoneri si sono portati avanti prospettando un biennale al difensore.