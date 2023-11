Milan-PSG 2-1, Calabria: "Siamo un gruppo unito, ci siamo guardati in faccia e abbiamo reagito"

vedi letture

Davide Calabria ai microfoni di Sky ha commentato il successo del Milan contro il Paris Saint-Germain: "Era quello che cercavamo. Siamo un gruppo unito, ci siamo guardati in faccia e questa era la migliore partita per dimostrare a noi e i tifosi il nostro valore".

Sulle difficoltà delle partite precedenti

"Normale in un periodo così così. Non dobbiamo farci abbattere da quello che sta intorno a noi, il calcio è fatto di alti e bassi, non è facile reggere la pressione nel vestire questa maglia. Ma c'è stato un atteggiamento da parte della squadra che ha fatto bene a tutti".

Come si ferma Mbappé?

"Questione di tantissima attenzione. Nel primo tempo me lo sono perso cinque secondi, è un giocatore che ti tiene sulla spina tutto il tempo. Ha una forza e una mentalità che gli devi stare addosso sempre. Comunque grande lavoro d squadra per arginare un giocatore del genere".

"