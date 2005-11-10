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Milan, il futuro di Pulisic resta in bilico: rinnovo fermo e Mondiale decisivo per il mercato

Milan, il futuro di Pulisic resta in bilico: rinnovo fermo e Mondiale decisivo per il mercatoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 08:00Serie A

Il futuro di Christian Pulisic continua a rappresentare uno dei dossier più delicati in casa Milan. L'attaccante statunitense si prepara all'esordio al Mondiale con gli Stati Uniti, ma parallelamente resta aperto il tema legato alla sua permanenza in rossonero, con il rinnovo di contratto che nelle ultime settimane non ha registrato progressi significativi.

Rinnovo in stand-by: distanza sull'ingaggio
I colloqui per il prolungamento dell'accordo si sono sostanzialmente arenati da mesi. Alla base dello stallo ci sarebbero soprattutto le richieste economiche del giocatore, che punterebbe a superare quota 5 milioni di euro a stagione. Nel frattempo Pulisic avrebbe chiesto al proprio entourage di monitorare tutte le opportunità che potrebbero presentarsi dopo il Mondiale, senza escludere eventuali proposte provenienti dai principali campionati europei.

Cardinale vuole trattenerlo
La posizione del Milan, tuttavia, è chiara. La proprietà guidata da Gerry Cardinale considera Pulisic un elemento centrale non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo commerciale e dell'immagine internazionale del club. Per questo motivo l'obiettivo resta quello di trovare una soluzione che possa portare alla permanenza dell'americano a Milanello, nonostante le difficoltà emerse durante le trattative. Anche la situazione contrattuale offre una certa tranquillità ai rossoneri. L'ex Chelsea è infatti legato al Milan fino al 2027 e il club dispone inoltre di un'opzione unilaterale per estendere l'accordo fino al 2028.

Il Mondiale come vetrina
Prima di qualsiasi decisione, però, c'è un Mondiale da giocare. Dopo mesi complicati, culminati con un lungo digiuno realizzativo iniziato alla fine di dicembre, Pulisic vuole tornare protagonista con la maglia degli Stati Uniti. Una competizione che potrebbe rilanciarne il valore internazionale e attirare nuove attenzioni sul mercato. Per il Milan, invece, il torneo rappresenta un'incognita: un grande Mondiale potrebbe aumentare il fascino del giocatore agli occhi

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