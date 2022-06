Milan, questa estate Lazetic potrebbe andare a giocare: Cagliari interessato al prestito

In estate l'attaccante Marko Lazetic, diciottenne, potrebbe lasciare temporaneamente la rosa del Milan per andare a giocare altrove. In particolare a Cagliari: la squadra sarda ha espresso interesse sul potente centravanti dei rossoneri, che dovrebbe sbarcare in Sardegna con la formula del prestito secco. Lo scrive TuttoCagliari.net.