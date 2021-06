Milan, rinnovo Calhanoglu resta lontano ma uno spiraglio esiste. Pioli prova a convincerlo

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione al Milan di Hakan Calhanoglu, col rinnovo che continua a non arrivare e con la scadenza naturale del contratto oramai sempre più vicina. La sua richiesta al Milan, scrive la Gazzetta dello Sport, resta di 6 milioni a stagione e visto che siamo arrivati a questo punto il rinnovo appare oramai improbabile. Ma uno spiraglio resiste, anche perché mister Pioli farà di tutto per provare a trattenerlo. Le alternative per il suo futuro? Piace alla Juventus, con cui esiste una trattativa da prima dell'arrivo di Allegri, ma pure all'estero, con la ricca proposta del Qatar che non sembra convincerlo più di tanto.