Milan, rinnovo Donnarumma: Champions fondamentale. Firma difficile senza Champions

vedi letture

Come riporta Tuttosport, oltre a cambiare gli obiettivi in entrata, senza la Champions alcuni big che fanno già parte della rosa milanista potrebbe dire addio: tra questi c'è ovviamente anche Gianluigi Donnarumma, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Se i rossoneri non arriveranno tra le prime quattro, il suo rinnovo sarà ancora più complicato di quanto non lo sia già.