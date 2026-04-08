TMW Milan, Roma, Lazio e Napoli accostate ad Alajbegovic, il ct della Bosnia: "Ecco il mio consiglio"

L'Italia è uscita ancora una volta con le ossa rotte da un playoff per andare ai Mondiali e fra i giocatori che hanno creato i danni maggiori alla difesa degli Azzurri c'è sicuramente Kerim Alajbegovic.

Per lui si è parlato anche dell'interesse di squadre italiane come Milan, Napoli, Roma e Lazio. Va detto che all'estero si parla anche delle big di Premier sulle su tracce e che il Bayer Leverkusen (che ha esercitato la recompra dal Salisburgo per l'estate) è notoriamente bottega cara e attento a valorizzare i talenti che si ritrova in casa, prima di venderli.

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com il commissario tecnico della Bosnia, Sergej Barbarez, ha parlato anche del classe 2007, serbandogli un consiglio.

Queste le sue parole in merito: "Se consiglierei Alajbegovic alle italiane? Alajbegović è un giovane talento con un grande potenziale. È sempre un segnale positivo quando club come questi mostrano interesse. Tuttavia, credo che la cosa più importante per lui in questa fase della carriera sia quella di continuare a crescere nell'ambiente giusto, giocare con regolarità e crescere passo dopo passo".