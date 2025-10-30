Milan, rotazioni ridotte all'osso per Allegri: allarme stanchezza e uomini ancora contati

Il Milan di Massimiliano Allegri sta pagando un inevitabile calo fisico. Tra la gara con il Pisa e quella con l’Atalanta i rossoneri hanno mostrato segnali di stanchezza sempre più evidenti. Pur giocando una sola partita a settimana, a causa degli infortuni il tecnico livornese è costretto a schierare sempre gli stessi uomini, con rotazioni ridottissime che impediscono di rifiatare sia tra un match e l’altro sia a gara in corso. Il turno infrasettimanale di campionato, arrivato nel momento più complicato, non ha certo aiutato.

I numeri fotografano una situazione chiara: Maignan, Gabbia e Pavlovic hanno giocato tutti i 270 minuti delle ultime tre sfide. Tomori ha riposato solo contro il Pisa, mentre Odogu – arrivato a sorpresa nel mercato estivo – resta un oggetto misterioso, ancora inutilizzato. A centrocampo, nonostante la profondità sulla carta, Allegri ha dovuto contare sempre sugli stessi: Modric, Ricci e Fofana hanno giocato senza soste, complice l’assenza contemporanea di Jashari, Rabiot e Loftus-Cheek.

Sugli esterni, Bartesaghi (dopo i problemi di Estupinan) e Saelemaekers sono stati titolari fissi, mentre Athekame non ha ancora dato garanzie da alternativa affidabile. Davanti, Leao resta l’unica vera luce, con Pulisic fuori e Gimenez ancora a secco di gol. Nkunku sta gradualmente ritrovando minuti, ma la condizione generale non è ottimale. Lo si legge sul Corriere dello Sport. Allegri non cerca alibi, ma i numeri parlano chiaro: il Milan ha bisogno di rifiatare. Roma e Parma le prossime tappe prima di tirare il fiato.