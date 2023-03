Milan, Saelemaekers: "Mi sento molto bene, sarei felice di aiutare la squadra con un gol"

vedi letture

Alexis Saelemaekers ha rilasciato un'intervista a Milan TV nel prepartita di Milan-Salernitana:

Sulla qualificazione ai quarti di finale di Champions

"Penso che sia stata una cosa positiva per la squadra. Era importante continuare quello che stavamo facendo. Siamo passati ma adesso dobbiamo essere concentrati su questa partita".

Sulla partita



"Sappiamo che la Salernitana non è mai facile, è una squadra molto forte. Dobbiamo essere attenti e fare tutto quello per cui abbiamo lavorato in allrnamento nel corso di questa settimana. Oggi mi sento molto bene, se potrò aiutare la squadra con un gol sarò felice".