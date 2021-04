Milan-Sampdoria, Quagliarella porta avanti i suoi al 57'. Adrien Silva si fa espellere 2' dopo

Sampdoria in vantaggio al 57'. Imperdonabile errore di Theo Hernandez che in fase d'impostazione calibra malissimo il passaggio, servendo proprio l'attaccante blucerchiato che vede Donnarumma fuori dai pali e lo scavalca con un pallonetto. 10° gol in campionato per il 28enne, per il 5° anno consecutivo in doppia cifra in Serie A. Sampdoria che due minuti più tardi si complica la vita a seguito dell'espulsione di Adrien Silva: il portoghese entra in ritardo su Castillejo e già ammonito riceve la seconda sanzione.