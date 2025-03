Milan, si profila un anno di prestito per Camarda. Ma l'ultima parola sarà del nuovo ds

L’unica certezza per l'attacco del Milan risponde al nome di Santi Gimenez, per il quale la società di Gerry Cardinale non ha badato a spese nell’ultima finestra di mercato, investendo ben 35 milioni. Alle spalle del Bebote, infatti, si preannunciano diversi movimenti. Potrebbe salutare Milanello ma solamente a titolo temporaneo anche Francesco Camarda, per il quale potrebbe profilarsi all’orizzonte una stagione in prestito (piace molto al Monza) per giocare con continuità dopo l’annata flipper vissuta tra Milan Futuro e Prima Squadra.

L’opzione di un prestito potrebbe diventare la soluzione migliore per tutti, al netto del fatto che sull’enfant prodige ogni decisione sarà presa dal nuovo ds del club. Con qualche mese di ritardo dunque, si potrebbe concretizzare l'operazione già messa in piedi a gennaio, quando Galliani aveva strappato il sì per un prestito da 18 mesi.

Resta fra color che son sospesi pure Tammy Abraham, il cui destino sarà deciso anch’esso dal nuovo dirigente di riferimento nell’area sportiva. L’ingaggio dell’inglese (5 milioni a stagione) rimane elevato e - a prescindere da chi condurrà le trattative di mercato - serve da parte del numero 90 rossonero una sforbiciata ai propri emolumenti in cambio, naturalmente, di un contratto più duraturo. Ma le richieste della Roma sono alte, evidenzia Tuttosport.