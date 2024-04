TMW Milan, stallo per il rinnovo di Calabria: club vuole prolungare ma non ritoccare lo stipendio

vedi letture

Il Milan si guarda intorno per un terzino destro. Nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti per il rinnovo del capitano, Davide Calabria, che attualmente è in scadenza al 30 giugno del 2025. La situazione però non si sblocca, perché i rossoneri non vorrebbero aumentare lo stipendio di Calabria, che guadagna 2 milioni di euro più bonus, ma allungare fino al 2027. Non c'è accordo fra le parti, quindi fumata grigia ed è possibile anche che già dall'estate ci siano delle trattative per il ruolo. Questo anche perché Filippo Terracciano, arrivato a gennaio dall'Hellas Verona, ha finora giocato solamente una partita in campionato contro il Bologna, creando i presupposti per il rigore poi trasformato da Orsolini.

Queste alcune dichiarazioni di Davide Calabria nei giorni scorsi. "Per me il Milan è tutto, è stata la mia vita fino ad ora. Sono cresciuto in una famiglia milanista, andavo allo stadio con loro prima ancora di indossare questa maglietta. La mia prima volta a San Siro è stata una partita di Champions League, avevo sei anni. Era un Milan incredibile, una delle squadre migliori della storia del calcio. In camera avevo il poster di Kakà con la sua classica esultanza con le dita alzate verso il cielo. Avevo anche qualche maglia non originale, perché all'epoca potevo permettermi solo quelle, ma direi che con il tempo ho potuto recuperare".

"Firmare a vita con il Milan? Perché no, questa maglia sarà sempre parte di me, la gente sa chi sono, i bambini mi conoscono e rappresenterò sempre il Milan: continuare in questa famiglia sarebbe per me un grande onore".