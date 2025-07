Ufficiale Il Besiktas annuncia la risoluzione del contratto di Immobile: Bologna lo attende

vedi letture

È tutto pronto per lo sbarco ufficiale di Ciro Immobile al Bologna. Pochi minuti fa, infatti, il Besiktas ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto contratto con il centravanti campano. Di seguito il testo del comunicato:

"Beşiktaş Futbol A.Ş. ha comunicato al KAP (Piattaforma di Informazione Pubblica) la risoluzione del contratto con il calciatore professionista Ciro Immobile. Ringraziamo Ciro Immobile per i servizi resi al nostro club e gli auguriamo successo per il prosieguo della sua carriera.

Ecco il comunicato inviato da Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. alla Piattaforma di Informazione Pubblica: 'Il contratto con il nostro calciatore professionista Ciro Immobile è stato risolto consensualmente. In base all’accordo, al giocatore verrà corrisposta un’indennità di risoluzione pari a 2.625.000 euro'".

Pronto per lui in rossoblù un accordo di durata annuale, al cui interno è prevista anche un'opzione per arrivare al 2027. Nel mirino del centravanti, tra le altre cose, la possibilità di scalare la classifica dei marcatori all time in Serie A: oggi è ottavo, può pensare di arrivare sul podio a patto che segni altri 24 gol in campionato.