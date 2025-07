Ufficiale Monza, addio a Bianchessi e Floccari: è Burdisso il nuovo direttore sportivo

Inizia a prendere forma il nuovo Monza a guida statunitense. Nella giornata di oggi è infatti arrivato l'addio dell'ex direttore sportivo Bianchessi e del suo collaboratore Floccari e l'arrivo dell'argentino Nicolas Burdisso che sarà il nuovo uomo mercato. Questo il comunicato del club brianzolo:

"AC Monza comunica che Nicolas Burdisso ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo della Società e Francesco Vallone di Coordinatore dell’Area Tecnica. Un affettuoso in bocca al lupo a Nicolas e Francesco, un ringraziamento di cuore a Mauro Bianchessi e Sergio Floccari".

I due nuovi dirigenti lavoreranno a stretto contatto con l’amministratore delegato Adriano Galliani e con l’avvocato Mauro Baldissoni, advisor di Beckett Layne Ventures, il fondo che ha acquisito il club.

Questo il comunicato che ufficializza il passaggio di proprietà:

"Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver sottoscritto, in data odierna, un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale dell’AC Monza a favore di BLV. L’operazione prevede un primo trasferimento dell’80% delle quote entro l’estate, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026.

Fino a quel momento, Fininvest manterrà una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione del club, in linea con la propria quota di partecipazione residua. Beckett Layne Ventures, con sede negli Stati Uniti e guidata da Brandon Berger, è un partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento”.