Milan-Stella Rossa, Massara: "Ci auguriamo che stasera l'umore possa tornare alto"

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ai microfoni di Sky ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro lo Stella Rossa, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: "Siamo pronti a giocare una partita difficile, consapevoli della difficoltà ma vogliamo passare il turno".

Su Calhanoglu

"Continua il dialogo che ci auguriamo possa arrivare a una felice conclusione di questa negoziazione. Siamo consapevole del valore di questi giocatori e sta facendo degli sforzi grandi per arrivare a un accordo. Speriamo si risolva presto e si continua a discutere. Lo stesso vale per Donnarumma".

Cosa vorresti rivedere in questo Milan?

"Dobbiamo cercare di riprendere il cammino virtuoso e siamo convinti di poterlo fare. Sapevamo che sarebbero potute arrivare delle difficoltà. Ora dobbiamo dimostrare che stiamo crescendo e possiamo superare queste difficoltà".

Ibrahimovic a Sanremo

"In realtà a noi non turba per niente. E un impegno di cui eravamo già a conoscenza, prima del suo rinnovo contrattuale a fine agosto. Episodio inusuale e capisco che possa far discutere ma saremo in grado di gestire agevolmente un paio di allenamenti personalizzati di un professionista come Zlatan Ibrahimovic. Siamo felici di quello che ci dà quotidianamente e continuerà a farlo anche a Sanremo".

Questo Milan ha perso più gioco o più punti?

"Più punti, perché il gioco magari è stato meno brillante nelle partite precedenti ma la squadra ha cercato di giocare anche nella sconfitta dolorosa contro l'Inter. L'entusiasmo non è mancato, siamo molto giovani tranne qualche eccezione e sicuri di poter fare bene. Speriamo che l'umore già da stasera torni più positivo".