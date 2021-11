Milan, Tatarusanu sfida il passato: "Fiorentina avversario tosto, Vlahovic il più forte dei viola"

Lunga intervista a Ciprian Tatarusanu sulle colonne del Corriere dello Sport. Il portiere del Milan sabato affronterà la sua ex squadra, la Fiorentina: "Ho un bel ricordo, ho trascorso tre anni belli a Firenze, è sempre un piacere tornarci. Spero di fare una buona partita e portare a casa i tre punti. La Fiorentina è un avversario tosto, quest’anno ha un bel gioco, sta giocando molto bene. Non solo a Firenze, ma tutte le partite in trasferta in serie A sono difficili".

Tra i viola c’è il pericolo Vlahovic, uno dei più forti attaccanti del campionato.

"Di sicuro è il più forte della Fiorentina, ma ci sono tanti altri giocatori. Vlahovic sta facendo bene, è giovane è un bravissimo attaccante".