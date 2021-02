Milan, tegola in vista del derby. Pioli perde di nuovo Bennacer: problema al flessore

Per Ismael Bennacer problema muscolare al flessore della coscia destra, è una ricaduta del problema che lo ha tenuto fuori per diverse settimane: il centrocampista algerino è stato costretto a lasciare il posto a Tonali al 39esimo ed è in forte dubbio per il derby di domenica prossima.