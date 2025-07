Milan, sondaggi dall'Arabia Saudita per Adli e Bennacer: la situazione

La carriera di Ismael Bennacer e di Yacine Adli potrebbe proseguire all’estero, più precisamente nella Saudi Pro League. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti, sono arrivati sondaggi da parte di club sauditi in casa rossonera per i due giocatori rientrati rispettivamente dai prestiti a Marsiglia e Fiorentina ed ora con la valigia pronta per lasciare il club.

Bennacer, classe 1997, in Ligue 1 ha collezionato 12 presenze e fornito 2 assist sotto la guida di Roberto De Zerbi. Bennacer ha anche collezionato 3 partite di Europa League. Il suo contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2027.

Adli, centrocampista francese classe 2000, ha giocato invece alla Fiorentina nell'ultima stagione. Con la maglia viola ha totalizzato 35 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. In campionato ha messo a segno 4 reti, a cui si aggiunge un gol nella fase a gironi della Conference League. Ha inoltre fornito 3 assist complessivi. Uno dei gol in Serie A è arrivato proprio contro il Milan nella gara del Franchi terminata 3-2 per la Fiorentina. Il suo contratto con i rossoneri invece scadrà il prossimo anno.