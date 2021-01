Milan, Tomori si allontana? Lampard: "C'è un piano a lungo termine per lui al Chelsea"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato così di Fikayo Tomori, difensore che piace al Milan ma che il Chelsea non vuole perdere: "Ha assolutamente un futuro a lungo termine. Vedremo se e quando partirà in prestito. L'ho portato in prestito al Derby ed è stato uno dei migliori giocatori della Championship. C'è un piano a lungo termine per Fikayo nella mia testa e se andrà in prestito sarà per crescere e tornare come un giocatore migliore".