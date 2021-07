Milan, Tonali più vicino. Aspettando Bakayoko, ma il Chelsea vuole rinnovare

vedi letture

Sempre più vicina la conferma di Sandro Tonali (qui le ultime), per il centrocampo del Milan l’altro nome caldo è quello di Tiemoué Bakayoko. Il mediano è rientrato al Chelsea dal prestito al Napoli: il club londinese vorrebbe rinnovare unilateralmente il suo contratto, in scadenza al 2022, e per ora il francese si oppone. C’è da capire, scrive Tuttosport, fino a quando avrà facoltà di farlo: da parte sua, comunque, Bakayoko vorrebbe tornare al Milan e aspetta la mossa dei rossoneri, che trattano ancora Giroud.