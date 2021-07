Milan, Tonali: "Senza la volontà di tutti non sarei tornato. Voglio crescere ancora"

Dopo l'ufficialità del suo ritorno al Milan, Sandro Tonali ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero: "Senza volontà era veramente difficile questo trasferimento, sono felice per me e per il Milan. Sono soddisfatto, fare 37 partite al Milan è come farne 100 altrove. Quest'anno crescerò ancora, punto a fare sempre meglio. Mi è mancata la costanza, la cosa più difficile nel calcio. Anche la squadra ha avuto un periodo no, dobbiamo migliorare. Non c'è più tempo per aspettare, sono pronto. Dobbiamo fare di più di quello che abbiamo fatto fino ad adesso. La Champions è sempre la Champions, daremo tutti il 150%. Sono cresciuto sia dentro che fuori dal campo, questa è una cosa molto importante. Sono più maturo in tutto, sono contento che Pioli sia rimasto, gli vogliamo tutti bene ed è il nostro capitano. Ho stretto un bel rapporto con Colombo e Maldini che hanno la mia età, ma siamo un grande gruppo, molto compatto. Kjaer è un capitano più fuori che dentro al campo, sappiamo come è fatto ed è una sorta di padre per noi giovani, ci tratta come figli. Maldini lo guardi sempre come una leggenda, ci vuole bene ed è bellissimo conoscerci. È difficile pensare al futuro con una sola parola, vedremo se mi meriterò una maglia così pesante. Adesso faccio l'in bocca al lupo all'Italia, sono stati fantastici fino ad adesso".