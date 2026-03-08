Gabbia esulta dopo Milan-Inter: "Estupinan, poco da dire! Fai di me ciò che vuoi"

È un Matteo Gabbia che non riesce a contenere la gioia quello che ha esultato sui social per il derby vinto. Il Milan, privo del suo centrale titolare, ha battuto 1-0 l'Inter e ha riaperto il campionato, andando a -7 dalla squadra nerazzurra, finora unica dominatrice della Serie A. Sul proprio profilo Instagram, il classe '99 ha condiviso il post del Diavolo e ha così commentato: "Pervis Estupinan, poco da dire!!!! Fai di me ciò che vuoi".

Il tutto accompagnato da tanti, anzi tantissimi cuori. L'ex Villarreal è stato operato di ernia inguinale e dovrà rimanere ai box per circa un mese: senza di lui in questa stagione il Milan ha perso 3 volte, ma stasera De Winter, Tomori e Pavlovic non hanno tremato, anzi, hanno annullato Bonny e Pio Esposito, forse ancora un po' acerbi per giocare insieme questa partita.