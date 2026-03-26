Milan, Gabbia: "Ho percepito dolori mai provati prima. Siamo fortunati ad avere Allegri"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport: "Sto un pochino meglio, ho percepito dei dolori mai provati. Stiamo lavorando molto, ciò che succederà sarà la cosa migliore per me e per la squadra".

Il difensore del Milan prosegue poi parlando della Nazionale, spendendo parole positive per la spedizione di Gattuso nonostante lui sia rimasto fuori dai convocati. Ha detto Gabbia, nello specifico: "Mi è dispiaciuto moltissimo non esserci, ho parlato con Gattuso, mi ha fatto piacere perché mi ha detto cose molto belle. Spero la Nazionale si qualifichi al Mondiale, è un obiettivo per il movimento intero".

Quindi Gabbia conclude parlando dell'impatto di Allegri al Milan: "Siamo fortunati ad avere questo mister e il suo staff, con il carisma hanno migliorato tutti quelli del gruppo. Ha una qualità straordinaria nella gestione, è straordinario. Restiamo sereni, mancano otto partite e pensiamo solo a fare il meglio possibile. E alla fine dell'anno vedremo cosa avremo fatto e come saremo messi".