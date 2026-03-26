Niente Italia per Gabbia: "Però ho parlato con Gattuso e mi ha fatto molto piacere"
TUTTO mercato WEB
Matteo Gabbia, difensore del Milan, nel corso dell'intervista con Sky Sport si è soffermato anche sulla Nazionale di Gattuso, chiamata questa sera a battere l'Irlanda del Nord nella semifinale del playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali.
Nonostante Gabbia non rientri tra i convocati di Gattuso, il difensore del Milan spende delle belle parole per il commissario tecnico della Nazionale italiana: "Mi è dispiaciuto moltissimo non esserci, ho parlato con Gattuso, mi ha fatto piacere perché mi ha detto cose molto belle. Spero la Nazionale si qualifichi al Mondiale, è un obiettivo per il movimento intero".
Altre notizie Serie A
Playoff Mondiali 2026 al via! Dall'Italia al Suriname, sono 22 squadre per 6 posti. Tutti i dettagli
Editoriale di Marco Conterio Il portiere del City, il centrale dell'Arsenal, i big dell'Inter, il capitano della Juve, il miglior attacco possibile e una rosa all'altezza per i giorni più importanti della storia recente del calcio italiano
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Playoff Mondiali 2026 al via! Dall'Italia al Suriname, sono 22 squadre per 6 posti. Tutti i dettagli
Serie A
Playoff Mondiali 2026 al via! Dall'Italia al Suriname, sono 22 squadre per 6 posti. Tutti i dettagli
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile