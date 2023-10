Moggi sulla vicenda scommesse: "Con me dirigente alla Juve, non sarebbe mai accaduto"

vedi letture

Ospite di TVPlay Luciano Moggi ha parlato così della situazione in casa Juventus, che dopo Pogba ha perso un altro pezzo importante di centrocampo per la vicenda scommesse che ha travolto Fagioli: "Giuntoli non ha bisogno di consigli, ma sicuramente prenderà un centrocampista. Non so come gestirei la situazione di Fagioli e Pogba, con me dirigente non sarebbe mai accaduto tutto questo. Dipende molto dall’ambiente. Avrei fatto attenzione, poi ovviamente non sono infallibile neanche io".

Ancora su Fagioli: "Si fa prima a parlare dei calciatori della Juventus che degli altri. Se ci sono altri due calciatori, perché si parla sempre e solo di Fagioli? Sono ragazzi e si sono lasciati un po’ andare. Bisogna aggiustare il tiro. Non si può scommettere sul proprio campionato e sulla propria squadra, ma su una partita che si gioca dall’altra parte del mondo puoi scommettere tranquillamente".