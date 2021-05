Moggi torna sull'argomento: "Caro Lapo, ti spiego chi sono i responsabili di Calciopoli"

“Caro Lapo, ti spiego chi sono i responsabili di Calciopoli”. Così, sulle pagine di Libero, Luciano Moggi torna sulla polemica a distanza con Lapo Elkann, per la verità già chiusa via social qualche giorno fa. “Caro Lapo, le mie certezze sugli autori di questa farsa sono note e sempre rivolte verso chi ricevette i ringraziamenti di Blatter, presidente della Fifa di allora, per aver fatto ritirare il ricorso al Tar dalla Juve che, se mantenuto, avrebbe tenuto in serie A la società. […] Il pm - si legge sulle pagine del quotidiano fondato da Vittorio Feltri - dovette ricorrere al “reato a consumazione anticipata” per un qualcosa di mai commesso e neanche pensato. Si trattava di un magistrato con doti sovrumane che sapeva leggere nel pensiero della gente. Ma c’era voglia di condannare, prova ne sia che lo stesso pm ricusò per due volte il Presidente di quel Tribunale solo perché aveva detto di procedere con processi più seri di quello. E di contro purtroppo c’era la voglia della Juve di non voler difendere i dirigenti. Il cda deliberò infatti per il ritiro del ricorso col benestare dell’avv. Grande Stevens e del dr. Gabetti, entrambi entrati in possesso delle chiavi della Famiglia a seguito delle morti quasi contemporanee dell’Avv. Agnelli, del dr. Umberto Agnelli e dell’avv. Chiusano. […] Ammetto di aver avuto anche dei dubbi sulla partecipazione di John Elkann alla far- sa, ma solo perché a quei tempi era un ragazzino da far crescere, che magari poteva esser venuto a conoscenza della volontà di ritirare il ricorso ma solo a cose fatte, certamente non in grado allora di dare ordini ai soggetti di cui sopra”.